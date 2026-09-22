Ελλάδα

Μαρία Μαζωνάκη: Νιώθω οργισμένη και θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος, δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα

«Αν μπορούσα να μιλήσω στον Γιώργο, δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί», είπε σε άλλο σημείο η Μαρία Μαζωνάκη
Η Μαρία Μαζωνάκη με τον πατέρα της
Η Μαρία Μαζωνάκη με τον πατέρα της / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Μαρία Μαζωνάκη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, που μεταδόθηκαν την Τρίτη (22-09-2026) και μίλησε για την απώλεια του αδερφού της και τον Γολγοθά που ανεβαίνει η ίδια, η μεγαλύτερη αδερφή της και οι γονείς τους. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης έπεσε θύμα ανθρώπων που τον εκμεταλλεύτηκαν. Αν γνώριζε τα όσα περνούσε και μπορούσε να του είχε μιλήσει, δεν θα τον άφηνε να πάει στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Η Μαρία Μαζωνάκη περιμένει να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου του αδερφού της. «Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις και να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω τίποτα» είπε αρχικά.

Η αδερφή του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη συμπλήρωσε: «Αν μπορούσα να μιλήσω στον Γιώργο, δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε καν εκεί. Νιώθω οργισμένη και θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι χάλια. Πώς να είναι; Έχασαν το παιδί τους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη, 100%, τι έχει συμβεί και τι τους έχει βρει.

Φυσικά και πηγαίνω στο μνήμα του. Ως οικογένεια ζητάμε μόνο δικαιοσύνη. Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ τα βράδια, δεν ηρεμώ. Σκέφτομαι όλα, πώς έφυγε και τι ακριβώς συνέβη».

Η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία στάθηκε επί χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, παλεύοντας για τη δικαίωση της μνήμης του αδελφού της.

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