Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Καταιγίδες, βροχές, χαλάζι και κεραυνοί θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται στη χώρα μας, μέχρι το πρωί της Τετάρτης (23.09.2026) σύμφωνα με την ΕΜΥ. Η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη να σαρώνει πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Πελοπόννησο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποιήσε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και σήμερα, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Ανανέωσε την «πορτοκαλί προειδοποίηση» για τις βροχές και τις καταιγίδες ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν έκκληση για προσοχή κατά τις μετακινήσεις στους δρόμους.

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Στο έκτακτο δελτίο αναφέρεται πως βροχές, καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις αναμένονται τόσο για σήμερα όσο και για το πρωί της Τετάρτης, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Δείτε σε ποιες περιοχές βρέχει αυτή τη στιγμή:

Κατά τόπους και διάστημα για σήμερα αναμένονται καταιγίδες σε Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), Σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια αλλά και στη Χαλκιδική.

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Δείτε στο live του meteo.gr πού βρέχει αυτή τη στιγμή.

Την Τετάρτη αναμένονται φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 12 που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26 1200, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα από το meteo.gr

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου (κυρίως Σποράδες) είναι πιθανό να είναι έντονα. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 11 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα από 19 έως 26, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 20-21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση μετά τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.