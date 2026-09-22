Καισαριανή: 48χρονος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες τροχονόμους που του έκοψαν κλήση – «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

Σε δύο γυναίκες τροχονόμους της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) επιτέθηκε ένας 48χρονος στην Καισαριανή το πρωί της Δευτέρας (21.9.26), με αποτέλεσμα να συλληφθεί από την Αστυνομία.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 09:15 στην οδό Θηρώνος στην Καισαριανή όταν οι δύο γυναίκες τροχονόμοι μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό τους, εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 48χρονος να κινείται ανάποδα σε μονόδρομο.

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Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντέδρασε έντονα λέγοντας στις τροχονόμους: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έμεινε εκεί αλλά επιτέθηκε στις αστυνομικούς, χτυπώντας τη μία με αγκωνιά στην κοιλιά και τη δεύτερη με κουτουλιά στο κεφάλι, ενώ παράλληλα προσπάθησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων.

Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις και έφτασε ομάδα της ΔΙΑΣ, οι αστυνομικοί της οποίας προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου και στη μεταφορά του στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.