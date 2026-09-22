Η κακοκαιρία «σαρώνει» με βροχές και καταιγίδες Αττική, Πελοπόννησο και άλλες 5 περιφέρειες – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα (22.09.2026) τα πρωτοβρόχια, με την Ελλάδα να έχει μπει σε καθαρό φθινοπωρινό κλοιό. Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός και την Τετάρτη, όπως γνωστοποίησε η ΕΜΥ με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας ενώ η πτώση της θερμοκρασίας είναι ήδη αισθητή.

Γύρω στις 11:00 παρά, «άνοιξαν οι ουρανοί» και στην Αττική. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα ενώ δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα για το λεκανοπέδιο. Στον αντίποδα, ισχυρές καταιγίδες θα σαρώσουν Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια και Σποράδες. Στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, αναφέρεται και πορτοκαλί προειδοποίηση για τις εν λόγω περιοχές.

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Δείτε σε ποιες περιοχές βρέχει αυτή τη στιγμή:

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, προβλέπεται μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, μέχρι και την Τετάρτη που τα φαινόμενα ενδέχεται να υποχωρήσουν.

Στο live του meteo.gr αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες ήδη βρέχει.

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Ανατολική και βόρεια Αττική ήδη δέχεται μεγάλο όγκο νερού. Ταυτόχρονα, φαινόμενα καταγράφονται και στην Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα σε Αχαΐα και Ηλεία.

Βροχές και καταιγίδες σαρώνουν Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και τους Παξούς.

Το επικαιροποιήμενο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Πορτοκαλί Προειδοποίηση



Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 12 που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26 1200, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Την Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.



Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα από το meteo.gr

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου (κυρίως Σποράδες) είναι πιθανό να είναι έντονα. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26, στην Ήπειρο από 11 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 11 έως 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-29, στην Κρήτη από 11 έως 29, στα Επτάνησα από 19 έως 26, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 20-21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση μετά τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.