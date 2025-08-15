Αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου – 94 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Αναχωρούν την Παρασκευή (15.08.2025) και οι τελευταίοι εκδρομείς του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου. Δεκάδες δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, φεύγουν και οι τελευταίοι των… τελευταίων εκδρομέων για τις δημοφιλείς περιοχές της νησιωτικής χώρας.

Έλληνες και οι ξένοι εκδρομείς αναχωρούν με τα επόμενα δρομολόγια για τα νησιά. Οι επιβάτες από νωρίς, σχημάτιζαν ουρές και με υπομονή περίμεναν τη σειρά τους για να επιβιβαστούν.

Πολλοί εκδρομείς θέλησαν να αξιοποιήσουν την ημέρα αυτή καθότι αργία, προκειμένου να αποδράσουν έστω και για λίγες ώρες και να πάρουν ανάσες δροσιάς σε κοντινούς προορισμούς.

Άλλοι πάλι θα λείψουν έως την Κυριακή 17.08.2025), συνδυάζοντας έτσι ένα ωραίο τριήμερο για ξεκούραση και βόλτα σε κάποιο νησί, μπάνιο, φαγητό και ό τι άλλο απολαμβάνει κανείς στις διακοπές.

Εξήντα έξι δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί από το λιμάνι του Πειραιά για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, έξι σαλπάρουν από το Λαύριο για τις Κυκλάδες και άλλα έντεκα από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.