Άνδρας στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σόκ μετά από τσίμπημα εντόμου – Έχασε τις αισθήσεις του και σώθηκε από το ΕΚΑΒ

Ένα δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (13.09.2025), όταν ένας 51χρονος υπέστη αλλεργικό σοκ ύστερα από τσίμπημα εντόμου. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, η αντίδραση προκάλεσε καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια συνείδησης.

Αντιμέτωποι με την επείγουσα κατάσταση, οι διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη χορήγησαν οξυγόνο, ενδοφλέβια υγρά και αδρεναλίνη, ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση αλλεργικού σοκ.

Ο άνδρας σταθεροποιήθηκε γρήγορα, ανέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση.

#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης #Αλλεργικό_σοκ

Σήμερα 13 /09/ 2025 στις 13.30 περίπου, οι Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ασθενούς άντρα 51 ετών με σοβαρή αλλεργική αντίδραση από δήγμα εντόμου, η οποία εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και… pic.twitter.com/nvd4IFG284 — Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) September 13, 2025

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό, με τη συνδρομή συνολικά τεσσάρων διασωστών.