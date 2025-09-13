Ελλάδα

Άνδρας στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σόκ μετά από τσίμπημα εντόμου – Έχασε τις αισθήσεις του και σώθηκε από το ΕΚΑΒ

Ένας 51χρονος έχασε τις αισθήσεις του στη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε τσίμπημα εντόμου – Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ τού έσωσε πιθανότατα τη ζωή
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Ένα δραματικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου (13.09.2025), όταν ένας 51χρονος υπέστη αλλεργικό σοκ ύστερα από τσίμπημα εντόμου. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, η αντίδραση προκάλεσε καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια συνείδησης.

Αντιμέτωποι με την επείγουσα κατάσταση, οι διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη χορήγησαν οξυγόνο, ενδοφλέβια υγρά και αδρεναλίνη, ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση αλλεργικού σοκ.

Ο άνδρας σταθεροποιήθηκε γρήγορα, ανέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση.

 

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό, με τη συνδρομή συνολικά τεσσάρων διασωστών.

