Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα: Ποια δρομολόγια δεν γίνονται από Πειραιά

Προβλήματα στην ακτοπλοΐα προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν και σήμερα (14.08.2026) στην χώρα. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα ανοιχτά των θαλασσών, αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου ενώ ακυρώθηκαν δρομολόγια και από τον Πειραιά.

Αν και όλα τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο θα παραμείνουν δεμένα, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Οι ταξιδιώτες που επέλεξαν να φύγουν από την Αθήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά βρίσκονται σε πιο τυχερή θέση. Από τον Πειραιά υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για το Blue Star Paros με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 07:30.

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Να σημειωθεί ότι για Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού, οι άνεμοι σήμερα θα φτάσουν έως τα 9 μποφόρ ενώ οι ριπές θα ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα.

Η εικόνα παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις για την εκτέλεση ή την τροποποίηση των δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά προκτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μετ’ εμποδίων η έξοδος των αδειούχων

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.894 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 35 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 25 επιβατηγών-οχηματαγωγών, με τις προκρατήσεις να φθάνουν τους 7.632 επιβάτες. Από αυτούς, 3.208 αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 4.424 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.

Η σημερινή έξοδος βρίσκεται πλέον σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη των ανέμων, καθώς τυχόν συνέχιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να προκαλέσει νέες τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.