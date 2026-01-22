Άνω Γλυφάδα: Μαρτυρία σοκ για την νεκρή 56χρονη – «Μόνο τα πόδια της φαίνονταν» – Η επόμενη μέρα μέσα από φωτογραφίες

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που εκτός από πολλές ζημιές προκάλεσε και τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας.

Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έχασε τόσο άδικα τη ζωή της η 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα. Το θύμα παρασύρθηκε από τον χείμαρρο που σχηματίστηκε από την σφοδρή κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από αυτοκίνητο. Αυτόπτης μάρτυρας λέει στο newsit.gr πως η 56χρονη πιθανότητα χτύπησε κατά την παράσυρσή της και έτσι δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να την σώσουμε. Η γυναίκα ήταν 56 χρόνων και είχε μια κόρη. Μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε να την σώσουμε. Μάλλον χτύπησε όπως την παρέσυρε το νερό και δεν μπορούσε να κρατηθεί από κάπου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες όλη τη χώρα άφησε πίσω της δύο νεκρούς. Ο δεύτερος είναι ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα στο Παράλιο Άστρος. Ο 53χρονος έπεσε την ώρα του καθήκοντος, ενώ προσπαθούσε να δέσει τα σκάφη στο λιμάνι.

Από νωρίς το πρωί, στην Αττική έβρεχε ασταμάτητα. Λίγο μετά τις 17.00 τα φαινόμενα εντάθηκαν, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια, να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές και πλημμύρες σε δρόμους, επιχειρήσεις και σπίτια.

Από χθες το πρωί έως σήμερα στις 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε για την Περιφέρεια Αττικής 910 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

318 αντλήσεις υδάτων

32 κοπές δέντρων,

61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Προβλήματα από τις έντονες βροχές και τις ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά. Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Παράλληλα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία, ενώ προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του ηλεκτρικού και του τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

«Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει»

Για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό, κάνει λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, τονίζοντας όμως πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

Ωστόσο, ο κ. Παπανικολάου θέλησε πριν από όλα να αναφερθεί στο τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυραν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται και σήμερα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).