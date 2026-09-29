Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια – Προκαταρκτική εξέταση για τους ελέγχους που έγιναν στο παρελθόν

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η δράση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Μετά το σημερινό (29.09.2026) σφράγισμα από τους δικαστικούς επιμελητές, ο εισαγγελέας ζητά τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης τόσο για τους ελέγχους που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια όσο για τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων αλλά και την εξέταση των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα ζητά την κατάθεση του εκπροσώπου της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει όλα τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής αλλά και την κατάθεση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που έκανε το 2025.

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Σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου των Ιδιωτικών Κλινικών, ο εισαγγελέας αναζητά απαντήσεις στους λόγους που δεν είχε γνωστοποιηθεί η ύπαρξη του εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς να έχει τη σχετική άδεια και τις κατάλληλες υποδομές.

Αναφέρεται πως η εν λόγω επιτροπή έκανε έλεγχο το 2025 μετά από αναφορές για υποστελέχωση, χωρίς να αντιληφθεί τη λειτουργεία του ογκολογικού τμήματος.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανωμοτί και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και να αιτιολογήσει για ποιον λόγο δεν έπεσε «λουκέτο» στην ιδιωτική κλινική παρά την σχετική εισήγηση της Επιτροπής, στις αρχές του 2026 αλλά και να καταθέσει το καταστατικό λειτουργίας την περίοδο που ερευνάται.

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Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα μπαίνει και ο υπεύθυνος λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής αλλά και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός που είχε υπό τον έλεγχό του το ογκολογικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται πως μία καταγγελία έβγαλε στο «φως» όσα γίνονταν εντός της κλινικής που είχε δημιουργήσει ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς με μεγάλες ελλείψεις γιατρών και χωρίς καν να υπάρχει ΜΕΘ.

Σήμερα οι δικαστικοί επιμελητές σφράγισαν την εν λόγω ιδιωτική κλινική, με τους συγγενείς των ασθενών να αναζητούν απαντήσεις, χωρίς καμία ανταπόκριση.

Έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για να κατεβάσει οριστικά ρολά, ώστε να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος για την μεταφορά των ασθενών σε νοσοκομεία ή άλλες κλινικές.

Κακοποιητικές συμπεριφορές, θάνατος από αφυδάτωση και πληρωμές μόνο με μετρητά

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που έστειλαν συγγενείς τους στην εν λόγω κλινική, είναι αποκαλυπτικές.

Άλλοι αναφέρουν πως το προσωπικό ήταν απαράδεκτο και δεν πρόσεχε τους ασθενείς, ενώ άλλος άνδρας κατήγγειλε πως η μητέρα του πέθανε από αφυδάτωση.

Η «λίστα» ωστόσο δεν τελειώνει εκεί.

Οι περισσότεροι αναφέρουν πως απαγόρευσαν το επισκεπτήριο, κάποιοι είχαν κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στους ηλικιωμένους ενώ τους πίεζαν να πληρώνουν μόνο με μετρητά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΑΔ, η ιδιωτική κλινική φαίνεται πως λειτουργούσε μέσα στην παρανομία.

Ιδιαίτερος λόγος γίνεται και για τον ιδιώτη πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα που όπως αποδείχθηκε δεν είχε υπογράψει καμία έγγραφη σύμβαση για την εργασία του στην εν λόγω κλινική.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα».

Τα ευρήματα στην εν λόγω υπόθεση δεν αφορούν μόνο το ογκολογικό τμήμα. Διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν έγγραφες συμβάσεις με συνεργαζόμενους γιατρούς, δεν διέθετε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό και υπήρχαν ελλείψεις σε εργαζόμενους με προαπαιτούμενες ειδικότητες.

Το σημαντικότερο εύρημα αφορά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία ΜΕΘ, παρότι αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κλινικής.