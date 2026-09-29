«Πράσινο φως» για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τα κινητά του Μαζωνάκη, των 2 γιατρών και τριών υπαλλήλων του ιατρείου

Ραγδαίες οι δικαστικές εξελίξεις στο μείζον θέμα ποινικής διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την υποβολή εισαγγελικής πρότασης, έχουμε και την έκδοση βουλεύματος, με το οποίο ανάβει το «πράσινο φως» για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου συνολικά έξι προσώπων, του θύματος Γιώργου Μαζωνακη, των δύο κατηγορούμενων γιατρών και τριών υπαλλήλων του ιατρείου , δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση αφορά σε αφορά σε έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας.

Η άρση αφορά το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 11 Ιουλίου 2026, έως την επόμενη του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.