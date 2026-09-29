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Άνω Λιόσια: Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου που ούρλιαζε στα παιδιά κατάθεσε μήνυση σε γονείς – Συνελήφθη μητέρα, αναζητείται ο σύζυγός της

Για εξύβριση και σωματικές βλάβες κατηγόρησε η διευθύντρια τους 2 γονείς - Φέρεται να υπέστη κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι από την επίθεση που δέχθηκε μετά τις απειλές στα νήπια - Το χρονικό του εξοργιστικού επεισοδίου
Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου
Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου
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Περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η υπόθεση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, η οποία αφού φώναξε και απείλησε μαθητές τη Δευτέρα (28.09.2026) στη συνέχεια φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τους γονείς ενός παιδιού. Η ίδια έχει καταθέσει ήδη μήνυση κατά του ζεύγους, με τις αρχές να συλλαμβάνουν την μητέρα και να αναζητούν τον σύζυγό της. Σε βάρος της εκπαιδευτικού έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ.

Οργή προκάλεσαν οι εικόνες από το 1ο νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων που κατέγραψαν την λεκτική επίθεση της διευθύντριας σε ανυπεράσπιστα νήπια. Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να απειλεί και να φωνάζει προς τα παιδιά «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» ενώ εκείνα την κοιτάζουν με τρόμο.

Η υπόθεση ωστόσο δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με τη διευθύντρια, οι γονείς ενός παιδιού φέρεται να της επιτέθηκαν, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι. Αφού μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έλαβε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, μαζί με τη μητέρα του παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για απειλή και εξύβριση. Στον σύζυγο και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα αφού έδωσε κατάθεση, συνελήφθη ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

H προγιαγιά του παιδιού καταγγέλλει πως η διευθύντρια έφτασε στο σημείο και να το χτυπήσει, με αποτέλεσμα οι γονείς του να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο.

Μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος της

«Μυστήρια» και η στάση που διατηρεί ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το εξοργιστικό σκηνικό που εκτυλίχθηκε στο 1ο νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, επέμεινε στο γεγονός πως οι γονείς επιτέθηκαν στη διευθύντρια και σχεδόν καθόλου στις απειλές που εξαπέλυσε η ίδια στα παιδιά 4 και 5 χρόνων.

Όπως είναι λογικό, καταδίκασε την επίθεση κατά τη διευθύντριας, λέγοντας πως η Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της καθώς κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εισβάλει σε σχολικούς χώρους και να διαταράσσει τη λειτουργία τους.

Σχετικά με την συμπεριφορά της διευθύντριας, αρκέστηκε στο ότι έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος της με σκοπό να αποδοθούν ευθύνες, εάν προκύψουν.

Έχει ήδη δοθεί εντολή για την μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο, μία απόφαση που έχει «ξεσηκώσει» ήδη θύελλα αντιδράσεων καθώς οι γονείς απορούν το αν είναι σε θέση και διατηρεί την απαραίτητη ψυχραιμία για να βρίσκεται δίπλα σε τόσο μικρά παιδιά.

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