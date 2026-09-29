Ελλάδα

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και οι Αγοραστός, Παπαγεωργίου, Φαλάρας και Χαρακόπουλος

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «δυσχέραιναν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων»
Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο και οι Αγοραστός, Παπαγεωργίου, Φαλάρας και Χαρακόπουλος
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Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται για την υπόθεση των Τεμπών ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη τρία πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης την περίοδο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Και οι πέντε κατηγορούνται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Για την υπόθεση των Τεμπών, στο Ειδικό Δικαστήριο μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Κώστα Αγοραστό παραπέμπονται ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην διοικητής της Πυροσβεστικής Λάρισας Ευάγγελος Φαλάρας και ο πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο του δυστυχήματος Αγάπιος Χαρακόπουλος.

Οι ανώτατοι δικαστές υιοθέτησαν την Τρίτη (29.09.2026) την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και των τεσσάρων ακόμη προσώπων, τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρούλια, οι πέντε κατηγορούμενοι φέρονται να «δυσχέραιναν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματαίωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος».

Κατά την ίδια εισαγγελική πρόταση, από τις ενέργειες αυτές προκλήθηκε παράλληλα βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς, όπως αναφέρεται, «αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό».

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