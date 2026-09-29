Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πιέσεις για την πλασμαφαίρεση και η παραδοχή στην κατάθεση της γιατρού για την κλινική εικόνα του τραγουδιστή

«Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή την θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν», ανέφερε η 56χρονη γιατρός
ιατρος μαζωνακης
Η 56χρονη ιατρός /ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Άρια Καλύβα , Δημήτρης Πώποτας
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Σημαντικά στοιχεία για την πίεση που ασκούσε η ιατρός, ο υπνοθεραπευτής και άλλα πρόσωπα, στον Γιώργο Μαζωνάκη για να προχωρήσει άμεσα στην πλασμαφαίρεση, προκύπτουν από τα όσα υποστήριξε στην κατάθεση της στις αρχές, η 56χρονη.

Η ανειδίκευτη ιατρός, παραδέχεται κυνικά, ότι η κλινική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν επιβαρυμένη, την προηγούμενη μάλιστα ημέρα, που την επισκέφθηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι για να κάνει υδροθεραπεία, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που ήταν ουσιαστικά βιολογικό ράκος, πλην όμως όπως αποτυπώνεται γλαφυρά, η εισπρακτική της μανία ήταν τέτοια που όχι μόνο αγνόησε την κατάσταση αλλά τον υπέβαλε στον σχετικό καθαρισμό του εντέρου.

«Στις 8/9/26, του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος. Ό,τι του έλεγα το πιστοποιούσε. Μου ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών. Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερσή και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα», παραδέχεται ψυχρά η ανειδίκευτη προφυλακισμένη ιατρός που «πήρε» τη ζωή του Μαζωνάκη.

Παράλληλα, αυτό που επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά είναι πως ουσιαστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης «σύρθηκε» μετά από αφόρητες πιέσεις να υποβληθεί σε αυτή την επικίνδυνη ιατρική πράξη, είτε χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είναι και τις επιπτώσεις αυτής και το κυριότερο χωρίς να έχει δώσει εγγράφως τη συναίνεση του.

«Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή την θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Την ίδια ώρα οι αρχές, περιμένουν τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων με σκοπό να πιέσουν ασφυκτικά τον τραγουδιστή να προβεί άμεσα σε πλασμαφαίρεση στην «παραϊατρική γιάφκα» της οδού Καρνεάδου για να καθαρίσει το αίμα του στη συνέχεια την ψυχή του στο ραντεβού με τον να υπνωτιστή.

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