Μαθητής στο Μαράσλειο τραυματίστηκε από τζάμι, χρειάστηκε 15 ράμματα – «Είχαμε προειδοποιήσει από τον Μάιο», λέει ο Σύλλογος Γονέων

Ανησυχία έχει προκαλέσει ένα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού μαθητή στο Μαράσλειο, ο οποίος κόπηκε από θραύσματα τζαμιού πόρτας που έσπασε. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου καταγγέλλει ότι είχε δώσει έγγραφες προειδοποιήσεις προς τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές του σχολείου από τον περασμένο Μάιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια διαλείμματος του ολοήμερου προγράμματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ο μαθητής έπεσε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού πάνω σε υαλοπίνακα παραθύρου στο ισόγειο και τραυματίστηκε.

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Ο υαλοπίνακας θρυμματίστηκε, με αποτέλεσμα να προκληθούν στον μαθητή τραύματα στην κοιλιά και στον αγκώνα. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και χρειάστηκε νοσηλεία και έκανε 15 ράμματα στην κοιλιακή χώρα.

Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι πλέον καλή, όμως το περιστατικό αποκτά διαφορετική διάσταση καθώς όπως υποστηρίζουν οι δύο Σύλλογοι Γονέων, είχαν προειδοποιήσει για την κακή κατάσταση των υποδομών του σχολείου. «Το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη ατυχές συμβάν», γράφει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

«Είχαμε προειδοποιήσει από τον Μάιο»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στις 20 Μαΐου 2026 είχαν αποστείλει στους αρμόδιους φορείς επίσημο υπόμνημα, συνοδευόμενο από Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας. Στην έκθεση, όπως αναφέρουν οι γονείς, είχαν καταγραφεί προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και είχαν ζητηθεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ των ζητημάτων, που είχαν επισημανθεί ήταν η κατάσταση κουφωμάτων και θυρών, αλλά και άλλα θέματα που, κατά τους Συλλόγους, σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος.

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Όπως αναγράφεται, στη συνέχεια, στην ανακοίνωση: «Από το σύνολο των αποδεκτών, μόνο η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και μία σχολική μονάδα μάς γνωστοποίησαν την πρωτοκόλληση των εγγράφων. Τέσσερις μήνες μετά την έγγραφη επισήμανση των προβλημάτων, ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα υαλοπίνακα. Και από αυτούς τους τέσσερις μήνες, οι τρεις ήταν μήνες θερινών διακοπών, κατά τους οποίους το σχολείο δεν λειτουργούσε.

Το ερώτημα είναι πλέον αυτονόητο: Αν μέσα σε τόσο μικρό διάστημα πραγματικής λειτουργίας του σχολείου σημειώθηκε ήδη ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, τι πρέπει να περιμένουμε κατά τους επόμενους εννέα μήνες της σχολικής χρονιάς, εάν οι γνωστοί κίνδυνοι παραμείνουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση; Να περιμένουμε να σπάσει ο επόμενος υαλοπίνακας; Να περιμένουμε τον επόμενο τραυματισμό; Ή πρέπει να συμβεί κάτι ακόμη σοβαρότερο για να υπάρξει παρέμβαση;

Παλαιά παράθυρα δίπλα σε χώρους όπου παίζουν παιδιά Στο σχολικό συγκρότημα εξακολουθούν να υπάρχουν παλαιά ξύλινα κουφώματα με υαλοπίνακες, ακόμη και στο ισόγειο, δίπλα σε χώρους όπου κινούνται και παίζουν καθημερινά παιδιά. Σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν προστατευτικά πλέγματα ή άλλα μέσα προστασίας, ενώ υφιστάμενα μεταλλικά προστατευτικά στοιχεία παρουσιάζουν φθορές και οξείδωση. Υπάρχουν επίσης υαλοπίνακες που έχουν ήδη υποστεί ζημιές και έχουν αντιμετωπιστεί με προσωρινές λύσεις.

Οι δύο Σύλλογοι ζητούν:

άμεση αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς σε ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα,

έλεγχο όλων των υαλοπινάκων, παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων,

άμεσα προσωρινά μέτρα προστασίας όπου διαπιστώνεται κίνδυνος,

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών και αποκατάστασης.

Δεν ζητούμε υπερβολές. Ζητούμε το αυτονόητο: Τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο τους χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που μπορούν και πρέπει να προληφθούν. Οι κτιριακές και τεχνικές ανάγκες είχαν τεθεί εγγράφως υπόψη των αρμόδιων φορέων μήνες πριν από τον τραυματισμό.

Μετά το περιστατικό της 25ης Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για γενικές διαβεβαιώσεις, διοικητική αναμονή ή μετάθεση αρμοδιοτήτων. Οι γονείς βρήκαν δωρητή. Το Ίδρυμα δέχθηκε να χρηματοδοτήσει τις εργασίες. Επτά μήνες αργότερα, τα παλαιά κουφώματα παραμένουν στη θέση τους. Τι άλλο χρειάζεται για να προχωρήσουν οι αρμόδιοι;».