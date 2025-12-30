Άνω Λιόσια: Η μοιραία παράκαμψη κόστισε τη ζωή του άνδρα που παρασύρθηκε από το τρένο – Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Το πρωί της Τρίτης 30.12.2025, λίγο πριν τις 07:00 η προσπάθεια ενός άνδρα να περάσει κάθετα της γραμμές του τρένου στα Άνω Λιόσια ήταν μοιραία.

Ο 50χρονος άνδρας, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις ράγες, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων, στη Ζωφριά στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο παρασύρθηκε θανάσιμα από το το τρένο.

Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής καθημερινά ο άνδρας επέλεγε την παράκαμψη αυτή για να μην πάει από την κανονική διάβαση στην δουλειά του, καθώς στο σημείο αυτό, μπορεί κανείς να πηδήξει από τον φράχτη και αν είσαι προσεκτικός να περάσεις απέναντι. Κάτι που αυτή την φορά δεν έγινε.

Ο άνδρας μετά την παράσυρσή του από τον συρμό του προαστιακού μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς δυστυχώς κατέληξε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε από τον συρμό του Προαστιακού να ερευνώνται.

H ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών».