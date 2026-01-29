Ελλάδα

«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αθήνα – Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό

κηφισός
Η κίνηση στον Κηφισό

Σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν αρχίσει και πλήττουν και σήμερα (29/1/2026) το μεσημέρι πολλές περιοχές της Αθήνας με προβλήματα να σημειώνονται πάλι στους αυτοκινητόδρομους και συγκεκριμένα στον Κηφισό όπου τα αυτοκίνητα να δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.

Ένα από τα σημεία στα οποία «χτύπησαν» οι σφοδρές βροχοπτώσεις ήταν τα δυτικά της πόλης, με αποτέλεσμα ο Κηφισός να μετατραπεί για μια ακόμη φορά σε «πάρκινγκ» και τους οδηγούς, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, να οπλίζονται με υπομονή για τις καθυστερήσεις.

Περισσότερα προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν και σε άλλες περιοχές εφόσον συνεχίσει η έντονη βροχόπτωση. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
101
75
70
46
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δένδιας: Ανανεώνεται η αμυντική συμφωνία αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής με την Γαλλία
«Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί το επιστέγασμα της εμβληματικής μας συνεργασίας. Μετά τις αναβαθμίσεις που προγραμματίζουμε, οι φρεγάτες αυτές θα φέρουν στρατηγικά όπλα», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας
Ο Νίκος Δένδιας με την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν
Newsit logo
Newsit logo