Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 15:30, ο οποίος είχε κλείσει νωρίτερα λόγω συλλαλητηρίου

Ανοιχτός είναι πλέον ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» ο οποίος είχε κλείσει στις 14:00 και για μιάμιση ώρα σήμερα (28.03.2026), λόγω αντιρατσιστικού – αντιπολεμικού συλλαλητηρίου.

Η ΣΤΑΣΥ είχε ενημερώσει το επιβατικό κοινό πως ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 14:00 με εντολή της ΕΛΑΣ.

Οι συρμοί περνούσαν από αυτόν χωρίς όμως να κάνουν στάση.

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση», αναφέρει συγκεκριμένα η ΣΤΑΣΥ.