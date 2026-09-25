Ανοιχτά της Τήνου το πλοίο που πήρε φωτιά στη Μύκονο – Ασταμάτητες προσπάθειες κατάσβεσης

Η φωτιά ξέσπασε στο πλοίο ενώ έκανε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Σύρος – Βαθύ – Κως – Ρόδος – Κως – Πειραιάς, μεταφέροντας 166 φορτηγά οχήματα και 29 επιβατικά ιδιωτικής χρήσης. Οι εικόνες του newsit.gr είναι από το βράδυ της Παρασκευής (25/9/26) όπου το πλοίο βρισκόταν ανοιχτά της Τήνου, κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης του.

Σε εξέλιξη είναι υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, η μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στο κατάστρωμα του φορτηγού – οχηματαγωγού «Blue Carrier 2» ενώ το πλοίο βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου και ανατολικά της Τήνου .

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί και αμέσως κινητοποιήθηκε ο επιχειρησιακός μηχανισμός. Οι 29 επιβαίνοντες (28 μέλη πληρώματος και 1 επιβάτης) αποβιβάστηκαν με τη χρήση δύο σωστικών λέμβων, ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, όλοι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα Αντιρρυπαντικό Σκάφος του Λιμενικού, τρία Σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα ιδιωτικό Ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό καθώς τρία Ρυμουλκά πλοία. Επιπλέον, σε ετοιμότητα βρίσκεται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με μέριμνα όλων των όμορων Λιμενικών Αρχών, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα υλικά και μέσα απορρύπανσης για άμεση επέμβαση, σε περίπτωση που απαιτηθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

Παράλληλα, έγινε νωρίτερα, συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη για τη συνολική διαχείριση του περιστατικού, με τη συμμετοχή της Ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και των εκπροσώπων της πλοιοκτήτριας εταιρείας και της εταιρείας που έχει αναλάβει την επιχείρηση της επιθαλάσσιας αρωγής.