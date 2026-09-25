Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 36χρονος Τούρκος και 30χρονος Έλληνας για το οπλοστάσιο της τουρκικής μαφίας

Στα χέρια των αρχών οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να συνδέεται με την τουρκική μαφία.

Μετά την απόφαση του συμβουλίου εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, συνελήφθησαν ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας και ένας 30χρονος Έλληνας, σε βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία σε σχέση με τη δράση της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας.

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Το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, ο 36χρονος Τούρκος εντοπίστηκε στην Καβάλα και συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (25.09.2026), ο 30χρονος Έλληνας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος και ο 30χρονος είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Σε βάρος του 36χρονου παραγγέλθηκε η φυλάκισή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ ο 30χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.