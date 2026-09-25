Ελλάδα

Απόδραση κρατούμενου από την Ευελπίδων – Έρευνες της αστυνομίας

Πρόκειται για έναν άνδρα από την Τυνησία ο οποίος κατηγορείται για «κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος»
Περιπολικό
Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2026) για απόδραση κρατούμενου από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση σημειώθηκε τη στιγμή που ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί στην Ευελπίδων στο πλαίσιο της μεταγωγής του στα δικαστήρια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 40χρονο Τυνήσιο, που κατηγορείται για «κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος».

Μετά την απόδραση, η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

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