Απόδραση κρατούμενου από την Ευελπίδων – Έρευνες της αστυνομίας

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2026) για απόδραση κρατούμενου από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδραση σημειώθηκε τη στιγμή που ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί στην Ευελπίδων στο πλαίσιο της μεταγωγής του στα δικαστήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 40χρονο Τυνήσιο, που κατηγορείται για «κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος».

Μετά την απόδραση, η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.