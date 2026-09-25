Έκρηξη στην Πλάκα: Ολονύχτια μάχη για τους 6 αγνοούμενους – Βρέθηκαν τσάντα, βαλίτσα και διαβατήρια των τουριστών

Ολονύχτια μάχη αναμένεται να δοθεί στην Πλάκα για τον εντοπισμό των έξι ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους. Οι διασώστες συνεχίζουν χωρίς σταματημό τις έρευνες, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ακάθεκτο ρυθμό προκειμένου να εντοπιστεί το ότιδήποτε θα μπορούσε να δώσει κάποιο σημάδι για τους 6 αγνοούμενους, το ζευγάρι ηλικιωμένων του 2ου ορόφου και τα δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν κλείσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 1ο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα που μετά από ισχυρή έκρηξη και φωτιά, κατέρρευσε προκαλώντας σκηνές πανικού το πρωί της Παρασκευής 25.09.2026.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από αμέσως μετά την έκρηξη συγγενικά πρόσωπα των δύο ηλικιωμένων ατόμων αλλά και οι αρχές ψάχνουν να τους εντοπίσουν καθώς ακόμα κανείς δεν γνωρίζει αν την ώρα της έκρηξης ήταν στο διαμέρισμά τους ή είχαν φύγει, το ίδιο συμβαίνει και για τους αγνοούμενους τουρίστες που δεν έχουν δώσει κάποιο σημείο ζωής.

Στην Πλάκα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρέθηκε και ο Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ εκεί παραμένει και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και συνεργεία του Δήμου επιχειρούν στα συντρίμμια, αναζητώντας οποιοδήποτε σημάδι ζωής.

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ.

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Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει.

Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Οι εργασίες σταματούν ανά διαστήματα και επικρατεί απόλυτη ησυχία, ώστε οι διασώστες να μπορέσουν να ακούσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο που θα μπορούσε να προέρχεται κάτω από τα χαλάσματα.

Αγωνία για τους 6 αγνοούμενους

Οι πληροφορίες γύρω από την ταυτότητα και την τύχη των ανθρώπων που συνδέονται το κτίριο στην Πλάκα παραμένουν συγκεχυμένες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονταν μέσα την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Οι Αρχές αναζητούν συνολικά έξι ανθρώπους: τέσσερις που φέρεται να έμεναν στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου φέρεται να έμεναν τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία 78χρονη και ένας 77χρονος, ενώ στον πρώτο όροφο λειτουργούσε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο φέρεται να διέμεναν τέσσερα άτομα, ζευγάρια αμερικανών ηλικίας 30-40 ετών.

Νωρίτερα, μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες που συνδέονται με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Ακόμη έχει βρεθεί και μια βαλίτσα και δύο διαβατήρια του ενός από τα δύο ζευγάρια των Αμερικανών.

«Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή»

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την έκρηξη. Ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα στοιχεία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτή τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητα είναι ο εντοπισμός των αγνοουμένων.

«Είναι τρομακτική η έκρηξη Δηλαδή είναι πρωτοφανές.

Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε μπροστά. Και όχι τόσο πολύ το πίσω κομμάτι, που έχει κι αυτό ζημιές. Είναι μια έκρηξη που μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή. Πολύ μεγάλη διαρροή», σημείωσε.

Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα γύρω κτίρια. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, τα δύο κτίρια που βρίσκονται ακριβώς δίπλα είναι σε πολύ κακή κατάσταση και ήδη εξετάζεται εάν μπορούν να παραμείνουν όρθια ή εάν θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση.

Η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε.

Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη νύχτα, με τις δυνάμεις διάσωσης να δίνουν μάχη με τον χρόνο για οποιοδήποτε ίχνος των έξι ανθρώπων που αναζητούνται.