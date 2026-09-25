Πλάκα: Θρίλερ με τους 4 τουρίστες στο κτίριο που έγινε η έκρηξη, θα πετούσαν το μεσημέρι για Αμερική και δεν εμφανίστηκαν – Αγωνία και για τους ηλικιωμένους

Μεγαλώνει η αγωνία στην Πλάκα, όπου συνεχίζονται οι έρευνες μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους το πρωί της Παρασκευής 25.09.2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι που φέρεται να έμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου είχαν προγραμματισμένη πτήση για την Αμερική, όμως δεν επιβιβάστηκαν ποτέ. Οι πληροφορίες γύρω από την ταυτότητα και την τύχη των ανθρώπων που συνδέονται το κτίριο στην Πλάκα παραμένουν συγκεχυμένες μετά την έκρηξη με τις Αρχές να αναζητούν συνολικά έξι ανθρώπους: τέσσερις που φέρεται να έμεναν στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο, με τις έρευνες να συνεχίζονται και τα σωστικά συνεργεία να δίνουν ολονύχτια μάχη για τον εντοπισμό των ατόμων. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου φέρεται να έμεναν τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών. Την κράτηση φέρεται να είχε κάνει ένας 37χρονος με το όνομα Ίαν, ενώ οι τέσσερις είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αεροπορικώς με προορισμό την Αμερική στις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμφανίστηκαν στην πτήση τους, κάτι που εντείνει την αγωνία για την τύχη τους. Το συγκεκριμένο στοιχείο εντείνει την αγωνία για την τύχη τους. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει κρίσιμο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν οι τέσσερις βρίσκονταν πράγματι μέσα στο κτίριο όταν έγινε η έκρηξη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μέσα στα συντρίμμια βρέθηκε, επίσης, μία γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτή εντοπίστηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα ενός 40χρονου άνδρα με το όνομα Φλορίν. Ο ίδιος και ο 37χρονος φέρεται να ταξίδευαν μαζί με τις συντρόφους τους μία δικηγόρο 36 ετών και μία 37χρονη. Νωρίτερα, μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες που συνδέονται με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε επίσης μία βαλίτσα, καθώς και δύο διαβατήρια που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανήκουν στους Αμερικανούς που φέρεται να διέμεναν στο κατάλυμα. Τα ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές, την ώρα που η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων κορυφώνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου έμεναν μία 78χρονη και ένας 77χρονος με καταγωγή από τη Βρετανία. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εξακριβωθεί πού βρίσκονταν οι δύο ένοικοι τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή μετά την έκρηξη, συγγενικά πρόσωπα των δύο ηλικιωμένων, αλλά και οι Αρχές, προσπαθούν να τους εντοπίσουν. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει εάν την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμά τους ή εάν είχαν φύγει νωρίτερα. Η ίδια αγωνία υπάρχει και για τους τουρίστες που φέρεται να έμεναν στον πρώτο όροφο. Στην αρχή γινόταν λόγος για μία οικογένεια, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μπέρδεμα με παλαιότερη κράτηση, που είχε γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, μεγάλη είναι η αγωνία και για το ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί πού βρίσκονταν οι δύο ηλικιωμένοι την ώρα της καταστροφής.

Εικονες απο την στιγη της εκρηξης απο παρακειμενα σπιτια που υπεστησαν ζημιες(ΕUROKINISSI)

Έκρηξη στην Πλάκα Άκαρπες οι έρευνες – Κανένα ίχνος ζωής στα συντρίμμια Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα ολοκληρώθηκε ένας ακόμα έλεγχος με θερμικές κάμερες και τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της Πυροσβεστικής, χωρίς να εντοπιστεί ίχνος ζωής κάτω από τα χαλάσματα τoυ κτιρίου που κατέρρευσε έπειτα από έκρηξη το πρωί της Παρασκευής. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν ζητήσει από όλους όσοι βρίσκονται κοντά στα συντρίμμια να κάνουν απόλυτη ησυχία, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν γεώφωνα για να εντοπίσουν κάποια δόνηση που θα βοηθούσε στον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ολονύχτια η προσπάθεια Στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτίριο, μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε στις εντατικές έρευνες που θα συνεχιστούν όλη την νύχτα στο κτίριο στη Λυσικράτους στην Πλάκα. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «είναι τρομακτική έκρηξη, πρόκειται για κάτι πρωτοφανές», ενώ είπε ότι υπάρχει αρμόδιος εισαγγελέας για την έρευνα και η επιχείρηση έχει στραφεί στον εντοπισμό ανθρώπων, με την αγωνία να κορυφώνεται καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές. Όσον αφορά τους 6 αγνοούμενους ο δήμαρχος Αθηναίων, είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης, με το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου να βρίσκεται μεταξύ των βασικών σεναρίων που εξετάζονται. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου μόνο στο β΄ όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Επίσης, σύμφωνα με την ΕΝΑΟΝ το δίκτυο διανομής δεν εμφάνισε κάποια διαρροή.

Photo / Eurokinissi

Το χρονικό της έκρηξης και οι έρευνες Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί στην οδό Λυσικράτους και ακολούθησε φωτιά, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταρρεύσει και να μετατραπεί σε μια τεράστια μάζα από μπάζα. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις και ειδικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευμένος σκύλος, θερμικές κάμερες και γεώφωνα στην προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε σημάδι ζωής μέσα στα συντρίμμια. Κάποια στιγμή ζητήθηκε να επικρατήσει απόλυτη ησυχία στην περιοχή, ώστε τα γεώφωνα να μπορέσουν να καταγράψουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα χαλάσματα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όμως, η συγκεκριμένη φάση της έρευνας ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί ένδειξη ζωής. Εικονες απο την στιγη της εκρηξης απο παρακειμενα σπιτια που υπεστησαν ζημιες(ΕUROKINISSI) Στο σημείο επιχειρούν βαριά μηχανήματα, που απομακρύνουν με μεγάλη προσοχή τα μπάζα. Κάθε κίνηση γίνεται αργά και ελεγχόμενα, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν για τους ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονταν μέσα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γεώργιος Γεννηματάς». Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα. Με 30 πυροσβέστες, ειδικά οχήματα και τρεις σκύλους οι έρευνες στα συντρίμμια Μεγάλη παραμένει η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου συνεχίζεται η απομάκρυνση των υλικών από το διώροφο κτίριο που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη, περίπου στις 07:45 το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ ο Δήμος Αθηναίων βοηθά την επιχείρηση με μηχανήματα έργου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσεκτική απομάκρυνση των μπάζων και των υπόλοιπων υλικών. Υπενθυμίζεται ότι όταν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από διπλανό κτίριο της οδού Λυσικράτους. Οι δύο γυναίκες παραδόθηκαν σε πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα.

Photo / Eurokinissi