Πάργα: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριά – Χωρίς ρεύμα τουλάχιστον 8 περιοχές

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Πάργα η κακοκαιρία που χτυπά την περιοχή, καθώς ανεμοστρόβιλος πέρασε από χωριά του Φαναρίου, προκαλώντας ζημιές και αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Πάργας ξήλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολώνα του δικτύου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ χωριά να βυθιστούν στο σκοτάδι.

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Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός και εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να επιστρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα στα χωριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ζημιές καταγράφηκαν και στον Μεσοπόταμο, όπου η δύναμη των ανέμων ξήλωσε κεραμίδια από στέγες σπιτιών. Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, την ώρα που η βροχή συνεχίζεται στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο παραμένει σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.