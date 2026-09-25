Ελλάδα

Πάργα: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριά – Χωρίς ρεύμα τουλάχιστον 8 περιοχές

Ξηλώθηκαν καλώδια και έπεσε κολώνα ηλεκτροδότησης - Ζημιές σε στέγες στον Μεσοπόταμο, σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία
Θυελλώδεις άνεμοι σε χωριά στην Πάργα
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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Πάργα η κακοκαιρία που χτυπά την περιοχή, καθώς ανεμοστρόβιλος πέρασε από χωριά του Φαναρίου, προκαλώντας ζημιές και αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Πάργας ξήλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολώνα του δικτύου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ χωριά να βυθιστούν στο σκοτάδι.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός και εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να επιστρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα στα χωριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

@epiruspost Μπουρίνι σάρωσε Τσουκνίδα και Μεσοπόταμο στο Δήμο Παργας#ηπειρος #Epirus #Epiruspost ♬ πρωτότυπος ήχος – Epiruspost

Ζημιές καταγράφηκαν και στον Μεσοπόταμο, όπου η δύναμη των ανέμων ξήλωσε κεραμίδια από στέγες σπιτιών. Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, την ώρα που η βροχή συνεχίζεται στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο παραμένει σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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