Ζεφύρι: Βίντεο από «ντου» αστυνομικών σε κρησφύγετο κυκλώματος που έκανε τηλεφωνικές απάτες – 700.000 ευρώ η λεία

Έφοδο πραγματοποίησαν άνδρες της ΕΛΑΣ στο Ζεφύρι και «ξετρύπωσαν» κρυψώνα σπείρας που έκανε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ, λογιστή και εταιρειών τηλεφωνίας ή ενέργειας».

Για εμπλοκή στο κύκλωμα που πλούτιζε με τηλεφωνικές απάτες συνελήφθησαν στην αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ζεφύρι 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά μέλη της σπείρας.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες που έκαναν πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων καθημερινά σε υποψήφια θύματά τους μπόρεσαν να εισπράξουν περισσότερα από 700.000 ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο.

Οι δράστες αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από έντυπο τηλεφωνικό κατάλογο, καθώς και από ιστοσελίδα που παρείχε πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, υπάλληλοι εταιρειών τηλεφωνίας, υπάλληλοι εταιρειών ενέργειας ή λογιστές.

Επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από τα σπίτια, ενώ ταυτόχρονα συνεργοί τους έσπευδαν και τα άρπαζαν.

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Πολλές φορές, για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και ηχητικό σήμα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προσδώσουν αληθοφάνεια.

Επίσης, στις επικοινωνίες τους συστήνονταν και ως αστυνομικοί (!), ενώ χρησιμοποιούσαν ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν σε σειρήνα περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, στους χώρους, όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά τους κέντρα, είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας και είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης.

Η συμμορία αποτελείτο από τα 2 διευθυντικά στελέχη, έναν «ανιχνευτή» και 5 «τηλεφωνητές» με συγκεκριμένους ρόλους:

– οι διευθυντές επόπτευαν το τηλεφωνικό κέντρο και συντόνιζαν την επιχειρησιακή δράση της οργάνωσης,

– ο ανιχνευτής είχε αναλάβει τη συλλογή και ενεργοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων και την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων,

– οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τα θύματα, αποτελώντας τον ισχυρό πυρήνα της δράσης της οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, έντυπος τηλεφωνικός κατάλογος και αποκόμματά του, χειρόγραφες σημειώσεις και 960 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.