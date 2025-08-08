Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα: Χιλιάδες επιβάτες «ξέμειναν» στα λιμάνια – «Δεν είχαμε καμία ενημέρωση»

Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά
Κόσμος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πανικός επικρατεί στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025), αφού χιλιάδες αδειούχοι του Αυγούστου αντί να επιβιβαστούν σε πλοία και να απολαύσουν τις διακοπές τους, έχουν «εγκλωβιστεί» εδώ και ώρες στην Αττική αφού σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν έως 9 μποφόρ, ωστόσο οι επιβάτες δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά ούτε και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά – όπως υποστηρίζουν.

Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τη 1 το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει νέα εκτίμηση.

Ωστόσο, πρόκειται να γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στα πελάγη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ και γι αυτό το λόγο δεν αποκλείεται να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου.

Κόσμος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους και το αν αυτό θα ξεκινήσει, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο να μη φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά.

Κόσμος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μόνο τα πλοία τα οποία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού φεύγουν κανονικά από το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι. Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Ραφήνα και από Πειραιά δεν εκτελούνται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της στην Θεσσαλονίκη
Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη η 24χρονη μητέρα του κοριτσιού και ο 37χρονος σύντροφός της, αφού και οι δύο κατηγορούνται για τον βιασμό του 10χρονου παιδιού
Η μητέρα και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ότι βίαζαν το παιδί 1
Newsit logo
Newsit logo