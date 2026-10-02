Λαύριο: «Η 32χρονη μπήκε μπροστά για να σώσει τον σύντροφό της από τον πρώην σύζυγό της» – Διασωληνωμένος ο 33χρονος

Τουλάχιστον 5 μαχαιριές στην πρώην σύζυγό του και στον 32χρονο σύντροφό της φέρεται να έριξε ο 32χρονος Ρουμάνος, ο οποίος «μπούκαρε» τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.10.2026) μέσα στο σπίτι στο Λαύριο, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόνταν τα παιδιά του.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της με μαχαιριές.

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Όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (00:15), όταν ο 32χρονος χρησιμοποίησε σκάλα προκειμένου να ανέβει στο μπαλκόνι και, με μια βαριοπούλα, έσπασε το τζάμι και μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί ακολούθησε ένας καβγάς μεταξύ του πρώην ζευγαριού και του νυν συντρόφου της κοπέλας και οι τόνοι ανέβηκαν, με τον 32χρονο Ρουμάνο να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει την πρώην γυναίκα του και τον σύντροφό της.

Οι ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των δύο τραυματιών συνεχίζονται, με την κατάσταση του 33χρονου νυν συντρόφου της 32χρονης κοπέλας να παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να είναι ενθαρρυντικοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, συναγερμός σήμανε εχθές το βράδυ στο Ασκληπιείο Βούλας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη προκειμένου να κρατηθούν οι δύο τραυματίες στη ζωή.

«Τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ τα δύο άτομα, ο σύντροφος και η σύζυγος, οι οποίοι έφεραν τραύματα από μαχαίρι.

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Η γυναίκα είχε τραύματα στη θωρακική και στην κοιλιακή χώρα. Σταθεροποιήθηκε, δεν ενέπνεε ανησυχία για χειρουργείο και, καθώς είχε ιδιωτική ασφάλεια, επέλεξε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική. Ο άντρας έφερε τραύματα στην κοιλιακή, τη θωρακική και τη βουβωνική χώρα. Χειρουργήθηκε άμεσα στην κοιλιακή χώρα, σταθεροποιήθηκε και διασωληνώθηκε. Βρίσκεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και φαίνεται ότι θα ζήσει», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο 32χρονος Ρουμάνος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε αρχικά στον νυν σύντροφο της κοπέλας, τον οποίο τραυμάτισε πολύ σοβαρά με τουλάχιστον 3 μαχαιριές.

«Ο άντρας παραμένει στο Ασκληπιείο και ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΕΚΑΒ για να βρεθεί μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο που διαθέτει ΜΕΘ. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο άντρας πρέπει να έχει δεχθεί τρεις μαχαιριές και η γυναίκα δύο, αν και δεν αποκλείεται να υπήρχε και άλλη μαχαιριά στο ίδιο σημείο. Το περιστατικό προκαλεί εκ νέου αγανάκτηση για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση, είχαν υποβληθεί στο παρελθόν τρεις μηνύσεις. Τίθεται έτσι το ερώτημα τι έκαναν οι ελεγκτικές και διωκτικές αρχές και γιατί δεν προστατεύθηκαν η γυναίκα και ο άντρας», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έφτασε στο σπίτι έχοντας μαζί του δύο μαχαίρια, ανέβηκε με σκάλα στο μπαλκόνι του σπιτιού και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, πήρε ένα μαχαίρι από το σπίτι και ξεκίνησε την επίθεσή του. Ο παππούς της 32χρονης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι πρόκειται για μία λανθασμένη επιλογή της εγγονής του και ότι αυτή μπήκε μπροστά για να σώσει τον νυν σύντροφό της.

Το newsit.gr επικοινώνησε με τις οικογένειες και των δύο θυμάτων, που εύχονται να γίνουν καλά οι δικοί τους άνθρωποι και επισημαίνουν ότι όλα θα λυθούν από τη Δικαιοσύνη. Μάλιστα, στο σπίτι που έγινε η διπλή επίθεση βρέθηκαν και συγγενείς της κοπέλας, που ξεσπούν για το γεγονός ότι, παρά τις καταγγελίες που είχαν γίνει, ο άνθρωπος αυτός ήταν ελεύθερος.

«Είναι διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολλαπλές καταγγελίες εις βάρος του και δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούσε η Αστυνομία να τον εντοπίσει, διότι δεν γνώριζαν πού κατοικεί, γιατί δεν έδινε διεύθυνση. Από το τηλέφωνό μου, από την πινακίδα του αυτοκινήτου του, δεν μπορεί να εντοπιστεί; Ντροπή για το κράτος μας. Βεβαίως και μιλούσα με τη γυναίκα αυτή, είμαστε συγγενείς και τα ξέρω από μέσα. Σαφώς και φοβόταν. Σημασία έχει ότι κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην Αστυνομία, το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα έμεναν στον αέρα. Συνελήφθη αυτός μετά βασάνων και κόπων, πέρασε από δίκη στις αρχές του Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Κάπου στις αρχές του Σεπτέμβρη πρέπει και αφέθηκε ελεύθερος. Αφέθηκε ελεύθερος και είχε μελετήσει το πώς θα ανέβει και το τι θα κάνει. Και φτάσαμε εδώ».

Το παρελθόν των επιθέσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27/11/2025, 13/08/2026, 27/08/2026 και 02/09/2026, καθώς και μία καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, στις 10/07/2026. Η πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αφορούσε απειλές κατά της ζωής της 32χρονης. Μάλιστα, από τις 27/11/2025 είχε χορηγηθεί στη γυναίκα η εφαρμογή «Panic Button», ώστε να έχει τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου. Η εφαρμογή, ωστόσο, δεν είχε ενεργοποιηθεί έως σήμερα.

Μετά από το τελευταίο περιστατικό, στις 03/09/2026, αστυνομικοί του ΑΤ Λαυρεωτικής και αναζήτησαν τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του. Όταν τον εντόπισαν, τον εμπόδισαν να διαφύγει και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο και έρευνα στο αυτοκίνητό του. Κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής και μία μεταλλική ράβδος. Ακολούθησαν η σύλληψή του και η προσαγωγή του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αφορούσαν την απαγόρευση προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους παρουσία συνηγόρου.