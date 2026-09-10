Ελλάδα

Αργολίδα: Πέθανε ο ιερέας που είχε καταρρεύσει στη διάρκεια της θείας λειτουργίας τον Αύγουστο

Το μεσημέρι, μετά από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει
Εκοιμήθη ο εφημέριος του Αγίου Δημητρίου στην Πουλλακίδα Αργολίδας
Ο ιερέας, Ευάγγελος Μαστορίκος της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στην Πουλλακίδα Αργολίδας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Πέμπτης (10.09.2026) ο ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στην περιοχή της Πουλλακίδας στην Αργολίδα.

Ο ιερέας, Ευάγγελος Μαστορίκος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος Ιάκωβο τον Β’.

Όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis.gr, σεμνός κληρικός, αφοσιωμένος στην αποστολή του, διακόνησε με ευσυνειδησία, συνέπεια και σύνεση πάντοτε με υπακοή προς την Εκκλησία.

Επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό κληρικό στην τοπική κοινωνία, ο οποίος υπηρετούσε στην περιοχή επί σειρά ετών.

Τον Αύγουστο, ο πατήρ Ευάγγελος απασχόλησε την τοπική επικαιρότητα λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μπροστά στα μάτια των πιστών.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και εισήχθη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, προκειμένου να υποβληθεί σε στεφανιογραφία και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε άμεσα.

Μάλιστα, μέσα από το νοσοκομείο, ο ίδιος φρόντισε να στείλει καθησυχαστικό μήνυμα προς το ποίμνιό του, ευχαριστώντας το για το ενδιαφέρον και τις προσευχές.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Μητροπόλεως Αργολίδας για την εξόδιο ακολουθία του αποθανόντα ιερέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
126
124
119
114
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ζούσε, του χορηγήσαμε οξυγόνο» - Τι λέει ο διασώστης που εντόπισε τον τραγουδιστή μέσα στην κλινική
«Οι δύο γιατροί μας είπαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για μια θεραπεία και πριν ξεκινήσει υπέστη καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε να κάνουν και αυτοί προσπάθειες αναζωογόνησης» λέει ο διασώστης που μετέφερε τον τραγουδιστή στο Ελπίς
Γιώργος Μαζωνάκης
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον είδα το Σάββατο, ήταν τρεις μέρες άυπνος, δεν ήταν καλά» λέει στενός φίλος του στο newsit.gr
Στενός φίλος του καλλιτέχνη μιλώντας στο newsit.gr αποκάλυψε ότι και ο ίδιος είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση - «Φοβάμαι ότι μπορεί να έπαθε θρόμβωση, να βούλωσε κάποια αρτηρία»
Γιώργος Μαζωνάκης 7
Newsit logo
Newsit logo