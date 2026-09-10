Ελλάδα

Σοκ στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του

Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Έναν εφιάλτη ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι που ζούσε σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό.

Το περιστατικό του βιασμού ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία συγγενικού προσώπου στις αρχές, η οποία αμέσως προχώρησε σε έρευνα η οποία αποκάλυψε το δράμα που ζούσε η 8χρονη από το συγγενικό του πρόσωπο, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ασέλγεια δεν ήταν σε γνώση των γονιών του παιδιού και αποκαλύφθηκε όταν έδωσε κατάθεση η ίδια η 8χρονη μετά την αυτεπάγγελτη έρευνα της Ασφάλειας παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου.

Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε την Πέμπτη (10.09.2026) στον Εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, αρνείται το κατηγορητήριο.

Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, τόσο για το χρονικό διάστημα όσο και κάθε άλλο στοιχείο που θα ρίξει φως.

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