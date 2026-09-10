Γιώργος Μαζωνάκης: Τρεις ώρες ήταν στην κλινική ο τραγουδιστής – Η πλασμαφαίρεση ήταν σε εξέλιξη όταν έπαθε ανακοπή

Τρεις ώρες πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη από το Κολωνάκι στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, είχε φτάσει στην κλινική ο δημοφιλής τραγουδιστής για την προγραμματισμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης την οποία είχε αναλάβει η γιατρός Ιωάννα Γάκα.

Αυτό προκύπτει από το υλικό της κάμερας ασφαλείας που βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία κατέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη να φτάνει στις 13.30 το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr.

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Το δεύτερο στοιχείο που πρόκυψε από τις έρευνες των Αστυνομικών αλλά και της επιτροπής του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που βρέθηκαν σήμερα (10/9/26) στην κλινική για τις έρευνες, αποδεικνύει ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε, ήταν σε λειτουργεία για σχεδόν 45 λεπτά.

Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση με όσα έχει πει έως τώρα η γιατρός, η οποία ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης είχε φτάσει στο ιατρείο στις 16.00 και ότι έχασε τις αισθήσεις του ενώ του είχε τοποθετηθεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας στο αριστερό χέρι προκειμένου να ξεκινήσει η πλασφαφαίρεση.

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και για τον λόγο αυτό, το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε και πάλι στην Ασφάλεια Αθηνών και λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι συνελήφθη.