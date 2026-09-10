Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τρεις ώρες ήταν στην κλινική ο τραγουδιστής – Η πλασμαφαίρεση ήταν σε εξέλιξη όταν έπαθε ανακοπή

Τα δύο στοιχεία - φωτιά που έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα
Το ιατρείο στην οδο Καρνεάδου στο Κολωνάκι - ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το ιατρείο στην οδο Καρνεάδου στο Κολωνάκι - ΦΩΤΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τρεις ώρες πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη από το Κολωνάκι στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, είχε φτάσει στην κλινική ο δημοφιλής τραγουδιστής για την προγραμματισμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης την οποία είχε αναλάβει η γιατρός Ιωάννα Γάκα.

Αυτό προκύπτει από το υλικό της κάμερας ασφαλείας που βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία κατέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη να φτάνει στις 13.30 το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr.

Το δεύτερο στοιχείο που πρόκυψε από τις έρευνες των Αστυνομικών αλλά και της επιτροπής του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που βρέθηκαν σήμερα (10/9/26) στην κλινική για τις έρευνες, αποδεικνύει ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε, ήταν σε λειτουργεία για σχεδόν 45 λεπτά.

Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση με όσα έχει πει έως τώρα η γιατρός, η οποία ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης είχε φτάσει στο ιατρείο στις 16.00 και ότι έχασε τις αισθήσεις του ενώ του είχε τοποθετηθεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας στο αριστερό χέρι προκειμένου να ξεκινήσει η πλασφαφαίρεση.

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και για τον λόγο αυτό, το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε και πάλι στην Ασφάλεια Αθηνών και λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι συνελήφθη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
126
124
118
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εισαγγελέας, κλειδαράς και ελληνικό FBI στο σπίτι του τραγουδιστή – Στο ΑΤ Κυψέλης οι αδερφές του
Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, το σπίτι του στην Βούλα αναμένεται να σφραγιστεί - Στο ΑΤ Κυψέλης το ζευγάρι γιατρών και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Σπίτι Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν δόθηκαν στους διασώστες λεπτομέρειες για την κατάστασή του» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας – Τι γνωρίζει για την κηδεία
Μέσω του δικηγόρου, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε διορισμό τεχνικού συμβούλου «που μαζί με τους κρατικούς ιατροδικαστές θα πραγματοποιήσουν τη νεκροψία»
Υπό φύλαξη το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης
Newsit logo
Newsit logo