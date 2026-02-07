Ελλάδα

ΑΠΘ: Η στολή του αστυνομικού που δέχθηκε τη βόμβα μολότοφ και έπαθε εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα

Η μολότοφ άνοιξε ολόκληρη τρύπα στη στολή, ενώ φορούσε θώρακα και κάηκε η μπλούζα που φορούσε από κάτω
Η στολή του αστυνομικού που δέχθηκε τη βόμβα μολότοφ με αποτέλεσμα ο άνδρας της ΕΛΑΣ να υποστεί εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα
Σοκάρει η εικόνα της στολής του αστυνομικού που δέχθηκε τη βόμβα μολότοφ στο ΑΠΘ με αποτέλεσμα ο άνδρας της ΕΛΑΣ να υποστεί εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα. Ο άνδρας της ΕΛΑΣ τραυματίστηκε στη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων στον χώρο του ιδρύματος τα ξημερώματα του Σαββάτου (07.02.2026).

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ από τα εκτεταμένα επεισόδια στο ΑΠΘ καταγράφηκαν και υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης, σε ανάρτησή του στο Facebook κάνει, μεταξύ άλλων, λόγο για «δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με τη χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος».

Μάλιστα, ο κ. Τσαϊρίδης δημοσιεύει και φωτογραφία της στολής του άνδρα της ΕΛΑΣ, ο οποίος υπέστη εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα από μία μολότοφ που εκτόξευσαν εναντίον του άγνωστοι δράστες στο εσωτερικό του ΑΠΘ.

«Αυτή είναι η στολή του Αστυνομικού όπου δέχθηκε την βόμβα μολότοφ που του προκάλεσε εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα.

Άνοιξε ολόκληρη τρύπα στην στολή ενώ φορούσε θώρακα και κάηκε η μπλούζα που φορούσε από κάτω!

Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με την χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία

Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα».

Η στολή του αστυνομικού που δέχθηκε τη βόμβα μολότοφ με αποτέλεσμα ο άνδρας της ΕΛΑΣ να υποστεί εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα
Μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο ΑΠΘ, στο εσωτερικό της πολυτεχνικής σχολής του πανεπιστημίου εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών και επικίνδυνων αντικειμένων.

