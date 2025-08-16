Αργολίδα: Με κάταγμα σε σπόνδυλο, γόνατο και φτέρνα ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς

Σοβαρή αποδείχθηκε η πτώση του πυροσβέστη από βράχια, τη στιγμή που επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς στην Αργολίδα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Ο πυροσβέστης, ενώ βρίσκονταν στο μέτωπο της φωτιάς στο Κρανίδι Αργολίδας, φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Συνάδελφοί του τον ανέσυραν από το δύσβατο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Όπως αποδείχθηκε, ο πυροσβέστης έσπασε το δεξί γόνατό του για το οποίο χειρουργήθηκε, αναφέρει το tempo24news.gr.

Πέρα από αυτό έπαθε κάταγμα στη φτέρνα και σε έναν σπόνδυλο.

Η αποκατάστασή του φαίνεται πως θα διαρκέσει μήνες αλλά είναι καλά στην υγεία του.