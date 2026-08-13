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Άργος: Άγρια επίθεση σε διασώστη του ΕΚΑΒ την ώρα που παρείχε βοήθεια σε μεθυσμένο άνδρα

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - «Κάθε μορφή βίας απέναντι στους επαγγελματίες υγείας είναι απολύτως απαράδεκτη», τονίζει το ΕΚΑΒ Αργολίδας
ΕΚΑΒ
Όχημα του ΕΚΑΒ στην Κεντρική Υπηρεσία και το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων (Φωτογραφία αρχείου: Δανάη Δαυλοπούλου / Eurokinissi)
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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13.08.2026) στο Άργος, όταν διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, στην κεντρική πλατεία Αγίου Πέτρου.

Η επίθεση στο Άργος σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, άτομο από την παρέα του άνδρα επιτέθηκε στον διασώστη την ώρα που το πλήρωμα του ΕΚΑΒ επιχειρούσε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να παραλάβει τον ασθενή.

Από τα χτυπήματα ο εργαζόμενος τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

«Κάθε μορφή βίας είναι απολύτως απαράδεκτη»

Το ΕΚΑΒ Αργολίδας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει το περιστατικό και εκφράζει τη συμπαράστασή του στον εργαζόμενο.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό σωματικής επίθεσης σε βάρος συναδέλφου διασώστη στο ΕΚΑΒ Αργολίδας, τον οποίον χειροδίκησαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων», αναφέρεται.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας και βοήθειας στους πολίτες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες».

«Κάθε μορφή βίας, λεκτικής ή σωματικής, απέναντι στους επαγγελματίες υγείας είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», υπογραμμίζει το ΕΚΑΒ Αργολίδας.

Παράλληλα, ζητεί από τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Ο σεβασμός προς τους διασώστες, τους επαγγελματίες υγείας και γενικότερα τους λειτουργούς που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες», καταλήγει η ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο υπεύθυνος του ΕΚΑΒ Αργολίδας, Βασίλειος Οψιμούλης.

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