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Φωτιά στη Χαλκιδική: Η στιγμή που πυροσβέστης χάνει την ισορροπία του και πέφτει από σκάλα σε σκεπή

Ακόμη ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας που αισθάνθηκε αδιαθεσία
Η στιγμή που ο πυροσβέστης χάνει την ισορροπία του και πέφτει από τη σκάλα
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Συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική δείχνουν τη στιγμή που ένας πυροσβέστης χάνει την ισορροπία του και πέφτει από σκάλα πάνω στη σκεπή ενός σπιτιού, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη φωτιά στην Χαλκιδική.

Στο βίντεο φαίνεται ο πυροσβέστης να βρίσκεται πάνω στη σκάλα που είχε ακουμπήσει στη σκεπή και όταν επιχείρησε να ανέβει, πέφτει ξαφνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, από την πτώση ο πυροσβέστης υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τη μεγάλη προσπάθεια για να περιορίσουν τη φωτιά και να προστατεύσουν τις περιοχές που απειλούνται.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ένας ακόμη πυροσβέστης χρειάστηκε πρώτες βοήθειες καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

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