Κιάτο: Φορτηγάκι τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Κορίνθου – Πατρών, ο οδηγός πρόλαβε να βγει

Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13.08.2026) φορτηγάκι που κινούνταν στην Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Κιάτου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ο οδηγός του φορτηγού αντιλήφθηκε εγκαίρως τη φωτιά και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα στην Κορίνθου – Πατρών, κοντά στο Κιάτο, και να απομακρυνθεί πριν οι φλόγες επεκταθούν σε ολόκληρο το όχημα.

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Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το φορτηγάκι υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.