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Κιάτο: Φορτηγάκι τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Κορίνθου – Πατρών, ο οδηγός πρόλαβε να βγει

Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς - Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά φορτηγάκι, Κιάτο
Φορτηγάκι «λαμπάδιασε» εν κινήσει στην Κορίνθου - Πατρών (Πηγή φωτογραφίας: korinthostv.gr)
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Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13.08.2026) φορτηγάκι που κινούνταν στην Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Κιάτου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ο οδηγός του φορτηγού αντιλήφθηκε εγκαίρως τη φωτιά και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα στην Κορίνθου – Πατρών, κοντά στο Κιάτο, και να απομακρυνθεί πριν οι φλόγες επεκταθούν σε ολόκληρο το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το φορτηγάκι υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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