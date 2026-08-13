Ρίο: Φέρι μποτ έσωσε κολυμβητές που παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου για τέσσερις κολυμβητές, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι τέσσερις κολυμβητές που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα στο Ρίο, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή.

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Στο σημείο έσπευσε φέρι μποτ της πορθμειακής γραμμής Ρίου – Αντιρρίου, το οποίο κατάφερε να προσεγγίσει και να περισυλλέξει δύο από τους κολυμβητές.

Για τη διάσωση των άλλων δύο κινητοποιήθηκε φουσκωτό σκάφος ξενοδοχείου της περιοχής. Το σκάφος κατάφερε να τους προσεγγίσει και να τους μεταφέρει με ασφάλεια.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς και οι τέσσερις κολυμβητές είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή φαίνεται ότι συνέβαλαν στο να απομακρυνθούν οι τέσσερις κολυμβητές τόσο πολύ από την ακτή.