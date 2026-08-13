Φωτιά στην Χαλκιδική: Η στιγμή που ναυγοσώστης σώζει πυροσβέστη που έχασε τις αισθήσεις του στην παραλία

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από τη Χαλκιδική, όπου δόθηκε μεγάλη μάχη με τη φωτιά που κατέκαυσε μέρος πευκοδάσους στην Σίβηρη, με την πυρκαγιά πλέον να είναι υπό έλεγχο.

Πυροσβέστης που βρισκόταν στην παραλία για να βοηθήσει πολίτες, έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα, με την άμεση επέμβαση ενός ναυαγοσώστη να αποδεικνύεται σωτήρια, ενώ η φωτιά πλησίαζε την παραλία στην Χαλκιδική με τις συνθήκες να είναι δραματικές.

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Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από ώρες επιχείρησης στο μέτωπο της φωτιάς. Ο πυροσβέστης είχε βρεθεί στην παραλία προκειμένου να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή.

Κάποια στιγμή, ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στα ρηχά.

Για καλή του τύχη, πολύ κοντά βρισκόταν ένας ναυαγοσώστης, καθώς και δύο συνάδελφοί του. Οι τρεις άνδρες αντέδρασαν αμέσως, τον ανέσυραν από το νερό και τον μετέφεραν στη στεριά.

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Ο ναυαγοσώστης τοποθέτησε τον πυροσβέστη σε θέση ανάνηψης και του χορήγησε οξυγόνο, βοηθώντας τον να συνέλθει. Η περιπέτειά του είχε τελικά αίσιο τέλος.

Βίντεο που δημοσίευσε το MEGA καταγράφει τις δραματικές στιγμές και την προσπάθεια που έγινε για να βοηθηθεί ο πυροσβέστης.

Την ίδια ώρα, συνολικά τρεις πυροσβέστες έχουν χρειαστεί νοσηλεία στο νοσοκομείο, καθώς οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη μεγάλη φωτιά της Χαλκιδικής.