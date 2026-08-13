Σκιάθος: Τουρίστρια τραυματίστηκε από το ρεύμα αέρα αεροπλάνου – Δεύτερο περιστατικό σε λίγες ημέρες

Νέο περιστατικό τραυματισμού καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) στη Σκιάθο, όταν τουρίστρια παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε αεροπλάνο κατά τη διαδικασία της απογείωσης. Πρόκειται για Ιταλίδα, περίπου 50 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι μετά την πτώση της.

Το περιστατικό στη Σκιάθο σημειώθηκε περίπου στις 12:40, όταν η τουρίστρια βρέθηκε στη δίνη του αέρα που δημιούργησαν οι τουρμπίνες από αεροπλάνο το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το αεροδρόμιο του νησιού.

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Από την πτώση, η 50χρονη υπέστη σοβαρό κάταγμα στο χέρι και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό που καταγράφεται στο νησί μέσα σε λίγες ημέρες.

Την περασμένη Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026, ακόμη μία Ιταλίδα είχε τραυματιστεί από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε υποστεί αιμάτωμα στον εγκέφαλο.