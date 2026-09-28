Ελλάδα

Αρχαία Μίεζα: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από το βασιλικό γυμνάσιο, που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο

Η διετής ανασκαφική δραστηριότητα που ξεκίνησε από το 2024 σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων
ΦΩΤΟ Facebook
ΦΩΤΟ Facebook / Αγγελική Κοτταρίδη
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«Το βασιλικό γυμνάσιο της Μίεζας, το εκπληκτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα/οικοδομικό συγκρότημα που δημιούργησε ο Φίλιππος Β΄ για να διαμορφωθεί η πολιτική και πνευματική ηγεσία του μέλλοντος, ο τόπος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μεγαλέξανδρο και τους νεαρούς Μακεδόνες που έγιναν ηγέτες της Οικουμένης, έρχεται στο φως με προσοχή, κόπο και αφοσίωση» γράφει μεταξύ άλλων η επικεφαλής των ανασκαφών και Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας Δρ Αγγελική Κοτταρίδη, σε σχετική ανάρτησή της.

«Τα ευρήματα ήδη ξεπερνούν τις προσδοκίες μας, τα νέα του άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον κόσμο» τονίζει η ίδια στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύουν νέες εικόνες από την Αρχαία Μίεζα και τις ανασκαφές.

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα από τη Μίεζα έρχονται να ενισχύσουν τη θεωρία ότι στον χώρο του Βασιλικού Γυμνασίου εκπαιδεύτηκαν ο Μέγας Αλέξανδρος και οι βασιλικοί παίδες υπό την καθοδήγηση του Αριστοτέλη.

Η διετής ανασκαφική δραστηριότητα που ξεκίνησε από το 2024 σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων, αποκαλύπτει σταδιακά την πραγματική κλίμακα, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τις λειτουργίες ενός οργανωμένου γυμνασιακού συγκροτήματος της εποχής του Φιλίππου Β’.

Οι εργασίες έφεραν στο φως σημαντικά τμήματα του συγκροτήματος, έπειτα από την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων επιχώσεων και μπαζών. Αποκαλύφθηκαν τοίχοι, στοές, η παλαίστρα, το στάδιο, χώροι διδασκαλίας και δίκτυα αγωγών νερού, συνθέτοντας μια ολοένα και πιο καθαρή εικόνα για τη λειτουργία του χώρου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά μέλη υψηλής ποιότητας, όπως κιονόκρανα και κίονες ιωνικού ρυθμού, αλλά και αμφορείς που συνδέονται με την αποθήκευση λαδιού για τις ανάγκες της παλαίστρας.

Σημαντικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή όσων χρησιμοποιούσαν τον χώρο προκύπτουν και από τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής: Σπασμένα κεραμικά αγγεία, νομίσματα, γραφίδες γραφής και τμήματα γλυπτών φωτίζουν πτυχές της εκπαιδευτικής και αθλητικής δραστηριότητας που αναπτυσσόταν στο συγκρότημα.

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