Ελλάδα

Νέα Ιωνία: Στάχτες και αποκαΐδια η πολυκατοικία – Εικόνες σοκ από τις ζημιές σε όλους τους ορόφους

Ένοικοι καθαρίζουν με πιεστικά - Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ξέσπασμα της φωτιάς οφείλεται σε εσκεμμένη ενέργεια και όχι σε ατύχημα
Τεράστιες οι ζημιές από τη φωτιά στην πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας
Τεράστιες οι ζημιές από τη φωτιά στην πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr
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Ανυπολόγιστη η καταστροφή στην τριώροφη πολυκατοικία της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας (28.09.2026) μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια του ισογείου.

Νέες εικόνες – σοκ από το drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από τη φωτιά στην τριώροφη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.

Τα εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν εκτεταμένες φθορές σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, με τα μπαλκόνια, τα αλουμίνια και τις προσόψεις να έχουν απανθρακωθεί.

Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων, καμένα κρεβάτια, καταστραμμένες κουζίνες και μαύροι τοίχοι συνθέτουν ένα σκηνικό ολοσχερούς καταστροφής, ενώ οι απελπισμένοι ένοικοι επιχειρούν να απομακρύνουν τα αποκαΐδια με λάστιχα και πιεστικά μηχανήματα.

Την ίδια στιγμή, λόγω των αναφορών των ενοίκων για ήχους εκρήξεων και άλλες καταθέσεις που έχουν ληφθεί, η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στο τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έναρξη της φωτιάς οφείλεται σε εσκεμμένη ενέργεια, και όχι σε ατύχημα.

Στελέχη της υπηρεσίας βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο και διεξάγουν έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος άνδρας.

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