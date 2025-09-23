Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης σε 14χρονο έξω από σχολείο

Συγκλονιστική είναι η υποθεση άγριου ξυλοδαρμού ενός 14χρονου στον Ασπρόπυργο από μια παρέα ανηλίκων.

Οι 5 ανήλικοι, τον χτύπησαν άγρια με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και βρίσκονται στα χέρια των αρχών για τον ξυλοδαρμό έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, που μάλιστα καταγράφηκε και σε βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, πλήθος παιδιών περικυκλώνει τον 14χρονο και αρχίζει να τον χτυπά. Η επίθεση συνεχίζεται και αφού ο ανήλικος σωριάζεται στο έδαφος από τα χτυπήματα.

Ο 14χρονος κατάφερε να σηκωθεί και προσπάθησε να ξεφύγει, όμως, οι ανήλικοι τον βρήκαν και τον χτύπησαν βάναυσα σε άλλο σημείο αυτή τη φορά.

Το συγκλονιστικό στην υπόθεση είναι ότι για ακόμη μία φορά, πλήθος παιδιών αλλά και ενήλικων που είχαν μαζευτεί στο σημείο και έγιναν μάρτυρες του σοκαριστικού περιστατικού, δεν αντέδρασαν και παρακολουθούσαν χωρίς να επεμβαίνουν στην σκηνή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (17.09.2025) σε περιοχή του Ασπροπύργου, με τους πέντε ανήλικους 15 και 16 ετών να γρονθοκοπούν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας με έναν εξ αυτών μάλιστα να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν.

Αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του 14χρονου φαίνεται να είναι σχόλια για μία κοπέλα της παρέας των νταήδων.