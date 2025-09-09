Ελλάδα

Αθήνα: 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων κάθε Σάββατο – Δείτε τα δρομολόγια

Η 24ωρη λειτουργία αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ και 10 επιπλέον λεωφορειακές γραμμές
μετρό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, τραμ και λεωφορεία, στην Αθήνα θα αποκτήσουν μόνιμη 24ωρη λειτουργία για κάθε Σάββατο, για την διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών. 

Ο ΟΑΣΑ θα καθιερώσει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία μέσων μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση στην Αθήνα, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας ενώ ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στήριξαν το εγχείρημα.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Ωράρια μετρό
Ωράρια μετρό και τραμ

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
  • 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
  • Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

  • 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς – Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.

Ελλάδα
