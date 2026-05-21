Το «φακελάκι» που ζήτησε ο γιατρός το 2018, η Porsche Cayenne και το «μπαλάκι» των ευθυνών στους βοηθούς του

Για δεύτερη φορά μέσα σε 8 χρόνια ο γιατρός του νοσοκομείου των βορείων προαστίων βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία για απόπειρα δωροδοκίας από ασθενή του – για την οποία κατηγορείται και σήμερα (21.05.2026)- με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι τα ήθελε για τους βοηθούς του.

Ημέρα Τρίτη 19 Μαΐου και στο θάλαμο του νοσοκομείου των βόρειων προαστίων καταγράφεται από τον γιο ασθενή ένα βίντεο που προκάλεσε την επέμβαση του Υπουργείου υγείας. Στο εν λόγω βίντεο που κάνει το γύρω του διαδικτύου στα social media φαίνεται ο γιατρός να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να διατάσσει ΕΔΕ και την απομάκρυνση του συγκεκριμένου αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος της γυναίκας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς να γίνει αντιληπτός κατάφερε να καταγράψει σε βίντεο τον γιατρό που φαίνεται να ζητάει το πόσο των 150 ευρώ. Όμως, ο άνδρας ενημέρωσε τον γιατρό ότι πληρώνεται στις 28 του μήνα και ότι θα του τα δώσει τότε. Στο μεταξύ ανέβασε το βίντεο στα socia media ενώ σήμερα Πέμπτη, επικοινώνησε και με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος με την σειρά του προχώρησε στα δέοντα.

Ο αναισθησιολόγος που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, νωρίτερα μίλησε στο newsit.gr κάνοντας λόγο για παρεξήγηση. «Φοβάμαι, γιατί ίσως δεν ξέρω πού θα οδηγηθούν τα πράγματα για 50 και 50 ευρώ στους δύο βοηθούς, όχι σε μένα προσωπικά. Το οποίο δεν έγινε, ούτε καν. Μπορούν αυτοί να το διαβεβαιώσουν. Δεν υπάρχει, δηλαδή καταρχάς, φοβάμαι ότι μπορώ να στερήσω την οικογένειά μου από μία σύνταξη. Δεν ξέρω ποινικά τι γίνεται. Αλλά εγώ σε 40 μέρες έβγαινα στη σύνταξη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ενώ ο γιατρός με το που άρχισε να κυκλοφορεί το βίντεο και μετά τις εξηγήσεις που κλήθηκε να δώσει στον διοικητή του νοσοκομείου, έφυγε από το νοσοκομείο. Μάλιστα, ο ίδιος έφυγε με τον πολυτελές αυτοκίνητό του, μια Porsche Cayenne, την οποία έχει εδώ και χρόνια ενώ ίδιος έκανε λόγο ότι ήθελε την σύνταξη για να μπορεί να ζήσει με την οικογένεια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από 8 χρόνια και συγκεκριμένα το 2018 ένας άλλος ασθενής φαίνεται να βρέθηκε στο δρόμο του συγκεκριμένου αναισθησιολόγου, ο οποίος ζήτησε και από αυτόν χρηματικό πόσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τότε το ποσό που είχε ζητηθεί ήταν της ίδια τάξης, δηλαδή περίπου 100 με 150 ευρώ.

Το θέμα και τότε είχε διερευνηθεί από τους αρμόδιους, ενώ συνάδελφοι του γιατρού έχουν κάνει λόγο για έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που έχει διαταχθεί για τον γιατρό αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, με τον ίδιο να απομακρύνεται από το νοσοκομείο και να αναστέλλονται τα καθήκοντα του.