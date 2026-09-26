Αχαΐα: Βρέθηκε νεκρό βρέφος στα Σαγέικα

Τραγωδία στην Αχαΐα με τον εντοπισμό νεκρού βρέφους λίγων ημερών, στην περιοχή των Σαγέικων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Το νεκρό βρέφος βρέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.09.2026) χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο και την Αστυνομία, σύμφωνα με το tempo24.news.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.