Ελλάδα

Εύβοια: Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας
Τροχαίο στην Εύβοια
Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια / evima.gr
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Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (26.9.26) στην Εύβοια όταν αγροτικό όχημα έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων στην περιοχή της Ιστιαίας.

Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο συνέβη όταν το αγροτικό βγήκε από την πορεία του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε γκρεμό.

Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά έξι πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία.

evoia agrotiko
evima.gr
evoia agrotiko
evima.gr
evoia agrotiko
evima.gr

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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