Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι με τη χώρα να έχει μπει για τα καλά σε φθινοπωρινούς ρυθμούς. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ η επιδείνωση του καιρού θα περιλαμβάνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

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Η επιδείνωση του καιρού είναι ήδη αισθητή στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, με περισσότερους από 8.000 κεραυνούς να έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

«Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

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α. Στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας και των Παξών) από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες.

β. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν.Μαγνησίας) και τις Σποράδες από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες».

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 7 Μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά.

Στην Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 Μποφόρ.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας έως και τα 8 Μποφόρ. Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα Σάββατο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν σήμερα (26/9/2026) το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στον καιρό και οι άνεμοι θα φτάσουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με το meteo.gr, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και στα ηπειρωτικά, εκτός από τα βορειοανατολικά (Αν. Μακεδονία και Θράκη) όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι βροχές κατά τόπους στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο είναι πιθανό να είναι έντονες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 23-24, στην Ήπειρο από 7 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 24-25, στα Επτάνησα από 17 έως 22, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες, με έμφαση τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.