Έκρηξη στην Πλάκα: Σβήνουν οι ελπίδες για τους πέντε αγνοούμενους – Σημαντικές ζημιές και σε διπλανά κτίρια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε έκρηξη και ακολούθησε κατάρρευση.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται πέντε άνθρωποι μετά την ανάσυρση μιας γυναίκας τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.09.2026) από το κτίριο που διαλύθηκε από την έκρηξη στην Πλάκα.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στον β’ όροφο του κτιρίου διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως Airbnb και φιλοξενούσε τέσσερις Αμερικανούς τουρίστες, δυο άνδρες και δύο γυναίκες. Όλοι από την ώρα της έκρηξης δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και εικάζεται ότι βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Το βάρος των σωστικών συνεργείων έχει πέσει στα υπνοδωμάτια όπου βρίσκονται στο πίσω μέρος του κτιρίου και εικάζεται ότι οι αγνοούμενοι βρίσκονται εκεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν αποχωρήσει τα σκυλιά διασώστες πλέον επιχειρούν μηχανήματα και απομακρύνουν με χειρουργική ακρίβεια τα οικοδομικά υλικά. Οι ελπίδες να επιζώντες σβήνουν όσο περνά η ώρα και δεν υπάρχει κάποιο σημείο ζωής από τους αγνοούμενους, ενώ κάποια κινητά που τους καλούν χτυπούν.

Παράλληλα έχει βρεθεί μια μικρή βαλίτσα καμπίνας που πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα. Να σημειωθεί ότι οι τέσσερις τουρίστες επρόκειτο να αναχωρήσουν χθες αργά το μεσημέρι από το Ελ.Βενιζέλος, αλλά δεν εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σημειώθηκε κινητικότητα στο σημείο, ενώ στην περιοχή έφτασε και ασθενοφόρο. Από τα ερείπια ανασύρθηκε μια γυναίκα. Ενώ αρχικά είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι επρόκειτο για μια από τις δύο Αμερικανίδες τουρίστριες, ενδέχεται τελικά να είναι η 77χρονη Ελληνίδα. Και αυτό γιατί την εντόπισαν στο μπάνιο του β’ ορόφου που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

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Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περίπου 30 πυροσβέστες και έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, όπως επίσης και τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Οι διασώστες ερευνούν μεθοδικά τα συντρίμμια, αξιοποιώντας ειδικά γεώφωνα για την ανίχνευση πιθανών ήχων κάτω από τα ερείπια, αλλά και ειδικές κάμερες που επιτρέπουν την αναζήτηση εγκλωβισμένων σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

Η επιχείρηση συνεχίζεται αδιάκοπα, με τις προσπάθειες των διασωστών να επικεντρώνονται στον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων.

Ζημιές και σε διπλανά κτίρια

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο με την επιχείρηση να συνεχίζει ότι ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης σημειώνοντας ότι οι ζημιές σε διπλανά κτίρια είναι μεγάλες.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε καθαιρέσει το μισό κτήριο και τώρα επιχειρούμε στους πίσω χώρους, που είναι τα υπνοδωμάτια», ανέφερε ο κ. Χαρλαύτης, προσθέτοντας ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ανασύρθηκε μια σορός.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτιριο όπου σημειώθηκε, αλλά και σε διπλανά κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, όταν οι συνθήκες στο σημείο επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση και απελευθέρωση του χώρου από τις επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε, τρία έως τέσσερα ακίνητα, μαζί με το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Σε μεγαλύτερη ακτίνα, περίπου τριών έως τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων, καταγράφονται κυρίως δευτερεύουσες ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων από κτήρια.

Για τα γειτονικά κτίρια, ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Το κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί καταστροφές και βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης, ενώ στο διπλανό κτήριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από τον δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του.

Στο άλλο γειτονικό κτήριο, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, έχει αποκολληθεί η μεσοτοιχία και επίσης καταγράφονται σοβαρές βλάβες. Ζημιές έχουν εντοπιστεί και σε ακόμη ένα κτίριο απέναντι από το σημείο της έκρηξης.

«Μιλάμε για τρία – τέσσερα κτίρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρλαύτης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη εικόνα που έχει σχηματιστεί, καθώς το κύριο βάρος των υπηρεσιών παραμένει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.