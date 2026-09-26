Θάνατος Μαζωνάκη: Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου ανοίγει τη βεντάλια των εμπλεκομένων – Οι συσκευές που «ανοίγουν»

Τη βεντάλια των εμπλεκομένων στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ανοίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες.

Οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου να αποτελεί το κομβικό σημείο στην υπόθεση.

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Πρόκειται για τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί και τρία κινητά που ανήκουν στην απογευματινή γραμματέα του ιατρείου και δύο νοσηλευτριών που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Πρόκειται για αίτημα που έχει γίνει ήδη από τον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να εκδοθεί και το αντίστοιχο βούλευμα, που θα παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας για να προχωρήσει η διαδικασία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι η εντολή του 32ου ανακριτή για άνοιγμα όλων των τηλεφώνων δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να ανακτήσουν μηνύματα και δεδομένα, ακόμη και αν έχουν διαγραφεί από εφαρμογές ή από απλή αποστολή. «Έχουμε περιεχόμενο μηνυμάτων όταν γίνεται η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ακόμα και μηνυμάτων που μπορεί να έχουν διαγραφεί».

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Σύμφωνα με όσα είπε το χρονικό διάστημα που θα ελεγχθεί θα καθοριστεί από τη Δικαιοσύνη, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 24ωρο του συμβάντος, ενώ δεν αποκλείεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου να επεκταθεί και σε προηγούμενες ημέρες. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα ζητηθεί άρση και για τις προηγούμενες ημέρες», ήταν τα λόγια της. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες συνομιλίες και πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας και τη στενή συνεργασία προανακριτικής και ανακριτικής αρχής. «Όταν η Αστυνομία κάνει καλή δουλειά, πρέπει να το λέμε», σημείωσε, αναφερόμενη στα γρήγορα αντανακλαστικά της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που κατάφεραν να ανακτήσουν ψηφιακά αποτυπώματα παρά τις προσπάθειες διαγραφής τους από εμπλεκόμενους.

Πρόσθεσε επίσης ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και οι καταθέσεις μαρτύρων, καθώς πέντε άτομα έχουν αναφέρει ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα στο ιατρείο την επίμαχη μέρα, στοιχείο που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Την ίδια ώρα εξετάζονται τα ψηφιακά ίχνη των ιατρικών μηχανημάτων, τα οποία κατέρριψαν τον αρχικό ισχυρισμό των γιατρών ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς διαπιστώθηκε 42λεπτη χρήση μηχανήματος.

Οι τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα προσδιορίσουν τον μηχανισμό θανάτου και των ουσιών που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη να σημειώνει μιλώντας στο Mega πως τα ευρήματα θα είναι ενδιαφέροντα.

«Ο τοξικολογικός έλεγχος θα αποδώσει ευρήματα είτε στην καθαρή τους μορφή, εννοώ στη μητρική ουσία, αυτή που χορηγήθηκε, είτε στους μεταβολίτες. Οπότε θα είμαστε σίγουροι τι χορηγήθηκε και ποια στιγμή ακριβώς. Άρα για την ιατροδικαστική έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ο τοξικολογικός έλεγχος. Τώρα το αν έπρεπε να χορηγηθούν από τον συγκεκριμένο γιατρό, εάν το αντίδοτο που έψαχναν ήταν για την ουσία που χορηγήθηκε, αυτό είναι ένα επιπλέον κομμάτι το οποίο θέλει διερεύνηση», ήταν τα λόγια του.

Η κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου

Την ίδια στιγμή το ενδιαφέρον στρέφεται και στον ρόλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς στην κατάθεσή της η εργαζόμενη του ιατρείου της οδού Καρνεάδου ανέφερε πως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν μπορούσε να κρυφτεί και ότι το κλιμάκιο του ΙΣΑ, που είχε έρθει για έλεγχο, δεν το εντόπισε καθώς το μηχάνημα βρισκόταν σε χώρο όπου εκείνη τη στιγμή η 56χρονη γιατρός εξέταζε ασθενή.

Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ Κατερίνα Φραγκάκη απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις για ελλιπείς ελέγχους ή συγκάλυψη, τονίζοντας πως οι ελεγκτές δεν έχουν ανακριτική εξουσία και συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια.

«Είναι 30 πρόσωπα, τα οποία κάνουν αυτούς τους ελέγχους πολύ συγκεκριμένοι, οι οποίοι ξέρουν πώς θα κάνουν τη δουλειά τους με τα μέσα που έχουν. Αν τους έλεγε λοιπόν η γιατρός ότι πρέπει να περιμένετε γιατί κάνουμε την εξέταση, θα περίμεναν στον χώρο και θα έβλεπαν αν υπάρχει κάποιο μηχάνημα και θα το έγραφαν».