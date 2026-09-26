Παύλος Μπακογιάννης: 37 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του από τη «17 Νοέμβρη» στο Κολωνάκι

Ήταν πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1989. Ο Παύλος Μπακογιάννης έφτανε στο γραφείο του, στην οδό Ομήρου 35 στο Κολωνάκι. Δεν θα προλάβαινε να περάσει την πόρτα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας τον περίμεναν ένοπλοι της «17 Νοέμβρη». Ο βουλευτής Ευρυτανίας της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος πυροβολείται σχεδόν εξ επαφής πισώπλατα πέντε φορές με δύο διαφορετικά 45άρια. Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα. Ήταν 54 ετών.

Τριάντα επτά χρόνια μετά, η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την 17Ν εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές δολοφονίες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

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Ποιος ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης

Ο Παύλος Μπακογιάννης γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1935, στα Βελωτά Ευρυτανίας. Σπούδασε Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, όπου απέκτησε διδακτορικό στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Στη Γερμανία ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας διηύθυνε το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας στο Μόναχο, μεταδίδοντας ειδήσεις και σχόλια κατά του καθεστώτος. Η φωνή του έγινε σημείο αναφοράς για τους Έλληνες που βρίσκονταν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με το «Βήμα» και ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού «Ένα».

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Σταδιακά πέρασε στην ενεργό πολιτική. Διετέλεσε πολιτικός σύμβουλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το 1989 εξελέγη βουλευτής Ευρυτανίας. Η θητεία του στη Βουλή, όμως, έμελλε να διαρκέσει μόλις λίγους μήνες. Η Βουλή καταγράφει τον θάνατό του στις 26 Σεπτεμβρίου 1989 και την αντικατάστασή του στην έδρα της Ευρυτανίας.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής του σκέψης ήταν η ανάγκη να ξεπεραστούν οι διχασμοί που είχαν σημαδέψει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Ο Μπακογιάννης υποστήριζε την εθνική συμφιλίωση και εργάστηκε για την προσέγγιση πολιτικών δυνάμεων που μέχρι τότε βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα.