Φωτιά στο BLUE CARRIER 2: Αγώνας δρόμου για να αποτραπεί η βύθιση, σε ετοιμότητα μέσα απορρύπανσης

Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό -οχηματαγωγό πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ συνεχίζεται μέχρι αυτήν την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τήνο.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση με στόχο να αποτραπεί μετά τη φωτιά η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση. Μετά την έκτακτη επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα απορρύπανσης στις όμορες Λιμενικές Αρχές.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο έπλεε μεσοπέλαγα, βόρεια της Μυκόνου μεταφέροντας 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, οδηγό ενός από τα δεκάδες φορτωμένα οχήματα. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, μέλη του πληρώματος καταγράφονται να επιχειρούν να περιορίσουν τις φλόγες.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 και ήταν συνδεδεμένο με ηλεκτρική εγκατάσταση.

Για λόγους ευστάθειας γίνεται ψύξη των ελασμάτων περιμετρικά του πλοίου με νερό, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος βύθισης. Επιχειρούν στην περιοχή 1 πλωτό και 1 αντιρρυπαντικό του Λιμενικού, σκάφη της Πυροσβεστικής, 1 ιδιωτικό ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και 4 ρυμουλκά.

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Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Σύρος-Βαθύ Σάμου-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς, μεταφέροντας στα γκαράζ του 166 φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν τρία σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος. Το πλήρωμα και ο επιβάτης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λιμενικού, Φάνη Μπαλατσούκα, να αναφέρει ότι όλοι μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Τήνο. Εκεί υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα.