Ρόδος: Σχεδόν 1.400 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο μέσα σε 40 μέρες

Σχεδόν 1.400 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο της Ρόδου μέσα σε 40 μέρες. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, η πρώτη μεγάλη έξαρση περιστατικών σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου με 58 προσελεύσεις στο νοσοκομείο, ενώ δύο ημέρες αργότερα καταγράφηκαν ακόμα 52 περιστατικά.

Σημειώνεται πάντως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά η σύνδεση των κρουσμάτων της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο με συγκεκριμένη πηγή.

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Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν σε δύο διαφορετικούς άξονες ελέγχου: την ποιότητα του πόσιμου νερού και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Οι μέχρι στιγμής έλεγχοι έδειξαν ότι το πόσιμο νερό του δικτύου ήταν κατάλληλο, ενώ οι αναλύσεις για νοροϊό στο δίκτυο ήταν αρνητικές. Παράλληλα, σε ξεχωριστό σκέλος ελέγχων καταγράφηκαν τρεις διαδοχικές υπερβάσεις στον βιολογικό καθαρισμό του Βοδιού, χωρίς όμως να έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σχέση με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

1.384 περιστατικά σε 40 ημέρες

Ο πίνακας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου μέσα από δύο απλές στήλες με τις ημερήσιες καταγραφές. Συνολικά, από τις 13 Αυγούστου έως τις 21 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν 1.384 προσελεύσεις ασθενών με γαστρεντερίτιδα, αριθμός που αντιστοιχεί σε σχεδόν 35 περιστατικά την ημέρα κατά μέσο όρο.

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Οι 19 ημέρες του Αυγούστου αντιστοιχούν σε 640 προσελεύσεις, ενώ οι 21 ημέρες του Σεπτεμβρίου σε 744. Παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος συνδέεται παραδοσιακά με υποχώρηση της τουριστικής κίνησης, τα στοιχεία δεν δείχνουν αποκλιμάκωση. Αντίθετα, ο ημερήσιος μέσος όρος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με 33,7 περιστατικά τον Αύγουστο και 35,4 τον Σεπτέμβριο.

Η πορεία των ημερήσιων καταγραφών παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, χωρίς όμως να εμφανίζει σταθερή πτωτική τάση. Η πρώτη μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, με 58 προσελεύσεις, ενώ δύο ημέρες αργότερα καταγράφηκαν ακόμη 52 περιστατικά.

Στις 22 Αυγούστου οι προσελεύσεις περιορίστηκαν στις 11, το χαμηλότερο σημείο της περιόδου, όμως την επόμενη ημέρα αυξήθηκαν ξανά στις 49. Η μεγαλύτερη ημερήσια καταγραφή σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν 63 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Ακόμη και το τελευταίο επταήμερο της καταγραφής, από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός παρέμεινε υψηλός, με συνολικά 234 προσελεύσεις, έναντι 278 που είχαν καταγραφεί στο πρώτο επταήμερο του Αυγούστου.

Συνολικά, σε εννιά από τις 40 ημέρες της καταγραφής οι προσελεύσεις ξεπέρασαν τις 40, ενώ μόλις σε 3 ημέρες υποχώρησαν κάτω από τις 20. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο παρέμεινε ενεργό για περισσότερο από έναν μήνα, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με την έξαρση.